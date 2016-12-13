Жителям Уфы предлагают оценить работу чиновников

Наталья КУЗНЕЦОВА

Голосование продолжится до конца года.

Как сообщает пресс-служба администрации города, интернет-опрос проводится на портале «Голос Республики Башкортостан» до 31 декабря.

- Участие в нем может принять каждый житель, прошедший процедуру регистрации на портале, - говорится в сообщении. - С результатами опроса можно будет ознакомиться после завершения интернет-опроса и подведения его итогов на самом портале и официальном сайте администрации.

Для участия в опросе необходимо перейти по ссылке .