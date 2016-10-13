13 октября, четверг
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Стала известна дата, когда пройдет прощание с Виталием Мухаметзяновым

Ольга КОРЗИК // 13.10.2016
Проститься с ним можно 14 октября в комплексе "Огни Уфы" с 12.00 до 14.00.

Фото: фото из социальной сети ВК

Прощание с известным режиссером Виталием Мухаметзяновым пройдет завтра, 14 октября с 12.00 до 14.00 в "Огнях Уфы". Об этом в социальной сети Facebook написали его друзья.

Напомним, что сердце Виталия Мухаметзянова перестало биться вчера, 12 октября.  У режиссера остались жена и двое детей.  Предположительно, причина смерти - последствия некоей "жесткой" диеты, которой он решил придерживаться, чтобы очистить организм от шлаков.

Виталий Мухаметзянов является создателем художественной студии «Муха». Он долго руководил студией, которая занимается выпуском клипов, комиксов, мультфильмов. Студия «Муха» работала со многими российскими знаменитостями: создавала клипы для групп Алиса, Чайф, для Глюкозы, Сергея Галанина и других. Глюкозе ее мультяшный образ придумали именно в студии "Муха". Студия делала спецэффекты для фильмов  «Мастер и Маргарита», «Первый после Бога», «Код Апокалипсиса» и т. д.

Жители Башкирии обратились с петицией к главе республики с просьбой назвать улицу или мост в его честь.

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