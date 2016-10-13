Активисты ОНФ проверили безопасность территорий у уфимских школ

Кристина ДЕЙНЕКО

Рейд общественников, сотрудников полиции и журналистов показал, что не каждая пришкольная территория соответствует ГОСТам.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня, 13 октября, активисты ОНФ и сотрудники полиции совместно с журналистами отправились в рейд в Уфе. Цель - выявить, соответствует ли пришкольная территория ГОСТам. А именно, у каких образовательных учреждений имеются пешеходные переходы, "лежачие полицейские" и ограждение возле тротуара. Оказалось, что не у многих.

- Мы уже второй раз выезжаем в рейд по школьным и дошкольным учреждениям, смотрим инфраструктуру дорожных переходов по линии безопасности дорожного движения. Не возле всех школ установлены ограждения на тротуаре, дорожные знаки. Но мы это держим на контроле. Администрация города приняла к сведению наши замечания, - говорит руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба ОНФ республики Николай Фадеев.

Ограждения нужны не только для того, чтобы ребенок не выбежал на дорогу, но и для того чтобы нерадивые водители не парковали свои автомобили на тротуаре. Таким образом, машины мешают обзору, и ребенок попросту может не увидеть двигающийся автомобиль и попасть под колеса. Припаркованный на пешеходной дорожке транспорт закрывает обзор и водителям.

По данным ГИБДД, за 9 месяцев текущего года около образовательных учреждений в Уфе произошло 9 ДТП, в которых пострадало 9 человек.