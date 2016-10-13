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13 октября, четверг
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В «Башнефти» утвердили новый состав правления// 13.10.2016
Его утвердили на Совете директоров компании.
Сегодня, 13 октября, совет директоров «Башнефти» избрал новый состав правления. Сообщение об этом размещено на официальном сайте компании.
В новый состав правления вошли: вице-президент по правовому обеспечению бизнеса "Роснефти" Наталья Минчева, директор департамента кадров "Роснефти" Андрей Судаков, главный геолог "Роснефти" Андрей Лазеев, бывший гендиректор "РН-Аэро" Денис Нырков, директор департамента сводного планирования и отчетности "Роснефти" Ростислав Латыш, а также экс-финдиректор "Итеры" Сергей Лобачев.
Также сегодня утвердили президентом "Башнефти" Андрея Шишкина, вице-президента "Роснефти".
16 декабря на внеочередном собрании акционеры рассмотрят вопрос о новом составе совета директоров.
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