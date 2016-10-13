В «Башнефти» утвердили новый состав правления

13.10.2016

Жительница Сипайлово просит отловить бродячих собак По мнению уфимки, они представляют опасность для жителей микрорайона.

12.10.2016

Администрация Уфы запустила опрос по школьному питанию Чиновники хотят выяснить, довольны ли родители тем, как кормят их детей.