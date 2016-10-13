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СЕГО ДНЯ

Жительница Сипайлово просит отловить бродячих собак

Наталья КУЗНЕЦОВА // 13.10.2016
По мнению уфимки, они представляют опасность для жителей микрорайона.

Фото: https://upload.wikimedia.org

Жительница уфимского микрорайона Сипайлово Анастасия Дильмухаметова обратилась с жалобой в администрацию города по поводу бродячих собак. По ее словам, на улице Бикбая, около автостоянки обитает целая стая бродячих животных. Изначально жители думали, что у них есть хозяева, однако, как выяснилось, собаки бездомные.

- Мы каждый день водим детей в школу, - пишет женщина в письме в администрацию города. - На просьбу (к работникам автостоянки – прим.ред.) посадить собак на цепь, чтобы они не бегали и не кидались на людей, отвечают, что собаки не их, хотя те постоянно выбегают со стоянки. Собаки агрессивно обгавкивают людей, и дети очень бояться. Просим принять меры по отлову животных.

 

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