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СЕГО ДНЯ

В Иглино организуют раздельный сбор отходов

Наталья КУЗНЕЦОВА // 13.09.2016
Сейчас ведут работы по оборудованию специальной контейнерной площадки.

Фото: pixabay.com

В селе Иглино расчищена большая свалка вдоль улиц Интернациональной и Репина. Такие меры были приняты после обращения граждан в Минэкологии республии, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Илдара Хадыева.

- В настоящее время администрацией Иглинского сельсовета ведутся подготовительные работы по оборудованию контейнерной площадки для раздельного сбора отходов.,  уточнил Хадыев. - Забетонирована площадка под четыре контейнера, в ближайшее время будет установлен аншлаг, запрещающий сброс отходов. 

 

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