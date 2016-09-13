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В Иглино организуют раздельный сбор отходов// 13.09.2016
Сейчас ведут работы по оборудованию специальной контейнерной площадки.
Фото: pixabay.com
В селе Иглино расчищена большая свалка вдоль улиц Интернациональной и Репина. Такие меры были приняты после обращения граждан в Минэкологии республии, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Илдара Хадыева.
- В настоящее время администрацией Иглинского сельсовета ведутся подготовительные работы по оборудованию контейнерной площадки для раздельного сбора отходов., уточнил Хадыев. - Забетонирована площадка под четыре контейнера, в ближайшее время будет установлен аншлаг, запрещающий сброс отходов.
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