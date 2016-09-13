Уфимский рыбак выловил в реке снаряд времён гражданской войны

Константин КЛИМОВ

Опасный улов пролежал в реке Уфимке более 80 лет.

Фото: 02.МВД.РФ

Местный житель, вышедший на берег Уфимки в выходной с целью потаскать пескарей, чуть было не стал жертвой гражданской войны спустя 96 лет после её окончания.

Все дело в осколочно-фугасном снаряде, когда-то выпущенном из миномёта под Уфой, и пролежавшем в земле почти сто лет. Благо, рыбак не забыл школьные уроки НВП, и при обнаружении сразу вызвал компетентные органы. Сапёры группы башкирского ОМОНа вывезли снаряд на полигон и уничтожили.