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Уфимский рыбак выловил в реке снаряд времён гражданской войны// 13.09.2016
Опасный улов пролежал в реке Уфимке более 80 лет.
Фото: 02.МВД.РФ
Местный житель, вышедший на берег Уфимки в выходной с целью потаскать пескарей, чуть было не стал жертвой гражданской войны спустя 96 лет после её окончания.
Все дело в осколочно-фугасном снаряде, когда-то выпущенном из миномёта под Уфой, и пролежавшем в земле почти сто лет. Благо, рыбак не забыл школьные уроки НВП, и при обнаружении сразу вызвал компетентные органы. Сапёры группы башкирского ОМОНа вывезли снаряд на полигон и уничтожили.
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