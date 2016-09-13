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Глава Минобрнауки заявила о намерении сохранить малокомплектные школы// 13.09.2016
По мнению Ольги Васильевой, у таких образовательных учреждений «особая миссия».
Фото: ru.wikipedia.org
Минобразования России намерено сохранить малокомплектные сельские школы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу федерального ведомства Ольгу Васильеву.
— На селе мы будем сохранять во всех случаях, когда это необходимо, малокомплектные школы, – сказала Ольга Васильева на третьем Всероссийском съезде учителей сельских школ.
Она также отметила, что, по ее убеждению, учитель несет миссию, а что касается сельской школы, то здесь у него особая миссия, а школа является своего рода центром.
— Для нас очень важно, чтобы молодежь оставалась дома, оставалась в родном селе, чтобы в сельской школе поднималась на новый уровень профориентация, – добавила министр.
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