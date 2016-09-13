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Цирк, да и только: в уфимском парке пустили воду в осушённое озеро

Константин КЛИМОВ // 13.09.2016
Первый этап реконструкции парка Якутова вступил в завершающую стадию.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

- Цирк, да и только, -  именно так прокомментировал происходящее местный житель Сергей, которого привлекла непонятно откуда появившаяся толпа людей в парке Якутова. А если учесть, что в Уфе с самого утра барабанит дождь, то люди среди, которых было несколько чиновников в отглаженных костюмах и начищенных ботинках, выглядели как "Феррари" в отдалённом посёлке Белорецкого района Башкирии.

Сергей живёт рядом с парком Якутова уже не первый десяток лет, и на вопрос, рад ли он тому, что у чиновников наконец-то дошли руки до парка, отвечает однозначно:

– Конечно. Всё озеро заросло камышом и тиной, а раньше даже купались тут.

Сегодня для чиновников администрации Советского района Уфы день особенный: экватор первого этапа реконструкции парка Якутова пройден. Осталось дело за малым: наполнить озеро, закончить выкладку берегоукрепляющих плит и восстановить освещение.

Но если работать городские чиновники кое-как научились, то делать это красиво  - нет. Доказательством тому стало сегодняшнее «представление». По задумке пиарщиков, под вспышками фотокамер и аплодисменты собравшихся председатель федерации закаливания РБ Александр Пенкин должен был повернуть вентиль и «освободить» бурный поток, который за десять дней заполнит Солдатское озеро.

Всё шло как по маслу, приехали телевизионщики и фотокорреспонденты местных газет, всего человек пятнадцать, настроение было что надо. Но как дело дошло до запуска воды, что-то пошло не так. Вентиль оказался на глубине полутора метров, в узком колодце, и не один, а целых три.

И вот когда Пенкина в деловом костюме удалось уговорить спуститься в колодец, встал вопрос:  «Какой вентиль крутить?». Не получив на него ответа, главный «морж»  Башкирии что-то покрутил, и из-под земли засочилась тоненькая лента воды. Когда Александра Пенкина вытащили из колодца, в него спустился рабочий, пригнанный по команде начальника управления ЖКХ Мидхата Гильмутдинова, всё того же Советского района Уфы. И буквально через секунду под аплодисменты собравшихся вода пошла, но осадок остался.

- По плану озеро заполнится через десять дней, воды уйдёт ровно столько, сколько выкачали ранее. Но главное не в этом, главное, что мы проделали огромную работу, каждый день тут работали по 30 человек, вывезли 12 КАМАЗов тины и ила, обустроили видовые площадки и причал для катамаранов, - уже после пуска воды отчитался Мидхат Гильмутдинов.

Окончательно сдать Солдатское озеро планируется в октябре этого года, наверняка по этому поводу администрация Советского района Уфы закатит ещё больший праздник.

А мы через десять дней обязательно вернёмся в парк Якутова, чтобы показать вам как хороша и чиста стала водица в озере. 

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