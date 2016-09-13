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Ирек Ялалов - чиновникам: Иногда мы слишком скромно себя ведем// 13.09.2016
По мнению сити-менеджера, позитивные практики Уфы нужно пиарить активнее.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов считает, что городские чиновники недостаточно говорят об успехах в своей работе. По мнению Ирека Ялалова положительные моменты должны более активно освещаться в отчетах, поскольку потом они могут попасть в том числе в федеральную повестку. А это в свою очередь будет способствовать повышению интереса со стороны инвесторов и обычных граждан.
- В скольких выставках, конкурсах мы участвуем, много наград берем, а отчетов я не вижу, - недовольно заметил Ирек Ялалов сегодня на утренней оперативке в мэрии. - Иногда мы слишком скромно себя ведем. Там, где мы являемся лидерами, не надо ничего стесняться! Мы должны на региональных, федеральных площадках пропагандировать лучшие муниципальные практики.
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