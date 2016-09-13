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13 сентября, вторник
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СЕГО ДНЯ
МЧС: В Башкирию пришли заморозки// 13.09.2016
Кроме того, прогнозируется усиление ветра.
Фото: commons.wikimedia.org
Сегодня, 13 сентября, и завтра, 14 сентября в Башкирии будут заморозки. Естественно, в утренние и ночные часы. Температура будет коллебаться от 0 до минус 3 градусов.
Также сегодня в республике ожидается усиление южного ветра до 18 м/с, сообщает управление МЧС по Башкирии.
Согласно данным портала Яндекс погода, дожди в республике продлятся еще не одну неделю. Средняя температура днем будет +13 градусов.
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