13 сентября, вторник
СЕГО ДНЯ

МЧС: В Башкирию пришли заморозки

Кристина ДЕЙНЕКО // 13.09.2016
Кроме того, прогнозируется усиление ветра.

Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня, 13 сентября, и завтра, 14 сентября в Башкирии будут заморозки. Естественно, в утренние и ночные часы. Температура будет коллебаться от 0 до минус 3 градусов.

Также сегодня в республике ожидается усиление южного ветра до 18 м/с, сообщает управление МЧС по Башкирии.

Согласно данным портала Яндекс погода, дожди в республике продлятся еще не одну неделю. Средняя температура днем  будет +13 градусов. 

 

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