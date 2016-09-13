МЧС: В Башкирию пришли заморозки

Кристина ДЕЙНЕКО

Кроме того, прогнозируется усиление ветра.

Фото: commons.wikimedia.org

Сегодня, 13 сентября, и завтра, 14 сентября в Башкирии будут заморозки. Естественно, в утренние и ночные часы. Температура будет коллебаться от 0 до минус 3 градусов.

Также сегодня в республике ожидается усиление южного ветра до 18 м/с, сообщает управление МЧС по Башкирии.

Согласно данным портала Яндекс погода, дожди в республике продлятся еще не одну неделю. Средняя температура днем будет +13 градусов.