Ялалов - ремонтникам: Буду дубинку в руки брать и по головам стучать

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава администрации Уфы раскритиковал предприятия жизнеобеспечения за затягивание восстановительных работ.

Фото: Наталья Кузнецова

Сегодня на утренней оперативке в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к городским предприятиям жизнеобеспечения. Его недовольство вызвал тот факт, что они затягивают восстановительные работы после ремонта сетей.

- Копают траншею быстро, а благоустройство тянется месяцами, - возмутился сити-менеджер. - То же самое касается незавершенных восстановительных работ, которые переходят на следующий год. Вы что, думаете, огородили - вопрос решили? Да горожане даже замечать вашу работу не должны, вот высший уровень профессионализма. Для вас главное - производственный результат, для нас - безопасность граждан. Поэтому не обижайтесь, коллеги, буду дубинку в руки брать и по головам стучать!