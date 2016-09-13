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Ялалов - ремонтникам: Буду дубинку в руки брать и по головам стучать// 13.09.2016
Глава администрации Уфы раскритиковал предприятия жизнеобеспечения за затягивание восстановительных работ.
Фото: Наталья Кузнецова
Сегодня на утренней оперативке в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к городским предприятиям жизнеобеспечения. Его недовольство вызвал тот факт, что они затягивают восстановительные работы после ремонта сетей.
- Копают траншею быстро, а благоустройство тянется месяцами, - возмутился сити-менеджер. - То же самое касается незавершенных восстановительных работ, которые переходят на следующий год. Вы что, думаете, огородили - вопрос решили? Да горожане даже замечать вашу работу не должны, вот высший уровень профессионализма. Для вас главное - производственный результат, для нас - безопасность граждан. Поэтому не обижайтесь, коллеги, буду дубинку в руки брать и по головам стучать!
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