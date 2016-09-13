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Ирек Ялалов: Мы должны уговорить навести порядок в городе

Наталья КУЗНЕЦОВА // 13.09.2016
Глава администрации Уфы считает, что в вопросе благоустройства территории города необходимо повышать ответственность предприятий.

Фото: Наталья Кузнецова

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов на утренней оперативке в мэрии сегодня раскритиковал городские предприятия и организации за то, что они плохо благоустраивают прилегающие к ним территории. По его мнению, эту работу должны проводить именно частные структуры, а не муниципалитет.

- Нигде в мире муниципалитет на 100 процентов не покрывает планы по благоустройству, везде часть работ проводят организации, предприятия, - заявил Ирек Ялалов. - Поэтому я еще раз обращаюсь к главам администрации, надо работать с промышленными предприятиями. А то нашли себе защиту - хозяин в Москве. Предприятия должны содержать свою территорию в достойном состоянии. А то где муниципальные предприятия - там порядок, где частная - там неустроенность, неухоженность. В первую очередь это касается территорий, примыкающих к парковым зонам, красной линии. Мы должны уговорить, убедить, заставить.

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