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В Уфе запускают региональный проект программы «Мобильный репортер».// 13.02.2017
Сегодня в эфире телеканала «Россия 24 Башкортостан» премьера первого выпуска
Фото: Денис Васильев
«Мобильный репортер» - это проект, который помогает новостям от очевидцев попасть в эфир телеканала «Россия 24». Автор самого интересного ролика станет обладателем планшета от ГТРК «Башкортостан». Будет учитываться уникальность видеоряда и темы, на которую он снят.
В первом выпуске зрители увидят: Прорыв теплотрассы на улице Губайдуллина, коммунальную аварию в одном из уфимских подъездов, городских бабушек борющихся со снегом - при помощи подручных средств и велосипедиста пытающегося проехать по зимним пробкам.Региональный выпуск проекта «Мобильный репортер» будет выходить в эфир телеканала «Россия 24 Башкортостан» еженедельно в понедельник и в пятницу в 22:15.
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