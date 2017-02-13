В Уфе запускают региональный проект программы «Мобильный репортер».

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Сегодня в эфире телеканала «Россия 24 Башкортостан» премьера первого выпуска

Фото: Денис Васильев

«Мобильный репортер» - это проект, который помогает новостям от очевидцев попасть в эфир телеканала «Россия 24». Автор самого интересного ролика станет обладателем планшета от ГТРК «Башкортостан». Будет учитываться уникальность видеоряда и темы, на которую он снят.

- Если кто-то из жителей нашей республики, стал свидетелем или участником необычного события, дорожно-транспортного происшествия, уникального природного явления, комичного и странного случая из жизни или умилительной проделки животного. То он может снять все это на камеру мобильного телефона и прислать нам на почту по адресу [email protected] или в WhatsApp по номеру 8 9276381700. Необходимо верно указывать автора видеоролика, место и время где он был снят , - рассказывает ведущий программы «Мобильный репортер» Артур Басыров.

В первом выпуске зрители увидят: Прорыв теплотрассы на улице Губайдуллина, коммунальную аварию в одном из уфимских подъездов, городских бабушек борющихся со снегом - при помощи подручных средств и велосипедиста пытающегося проехать по зимним пробкам.Региональный выпуск проекта «Мобильный репортер» будет выходить в эфир телеканала «Россия 24 Башкортостан» еженедельно в понедельник и в пятницу в 22:15.