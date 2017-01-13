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Рустэм Хамитов: Вы раздаёте участки, люди начинают их застраивать, кто во что горазд// 13.01.2017
Глава Башкирии считает, что должен быть типовой проект домов хотя бы для «красной линии».
Фото: glavarb.ru
Глава Башкирии предложил при индивидуальном строительстве разработать типовой проект домов хотя бы для «красной линии», чтобы микрорайоны соответствовали единому архитектурному стилю и выглядели эстетично. Об этом он заявил во время своей рабочей поездки по Белорецкому району.
В Белорецке глава региона также ознакомился с ходом строительства нового микрорайона «Выселки-2», где планируется ввести 185 тысяч кв м жилья. Общая площадь застройки составит 283 га. На этой территории разместятся 740 индивидуальных и 95 многоквартирных жилых домов, учреждения образования, здравоохранения, ряд социальных и спортивных объектов.
Строящийся микрорайон обеспечен всеми сетевыми коммуникациями: имеется энерго- и газоснабжение, завершается строительство магистрального водопровода.
Рустэм Хамитов подчеркнул, что строительство инфраструктуры должно вестись параллельно с возведением жилья, чтобы будущие жители микрорайона не испытывали неудобств из-за отсутствия школы, поликлиники или детских площадок.
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