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Руководитель пресс-службы Уфы рассказал, как вывозится снег

Наталья КУЗНЕЦОВА // 13.01.2017
Он опроверг расчеты, которые опубликовал один из уфимских сайтов.

Фото: Кристина Дейнеко

Руководитель информационно-аналитического управления администрации Уфы Камиль Юлаев прокомментировал дискуссию, разгоревшуюся вокруг вывоза снега из города. На своей странице в Facebook он опроверг расчеты о том, сколько большегрузов должны одновременно работать в городе.

Расклад о том, как должны работать коммунальные службы на основе данных о вывезенном снеге, опубликованных администраций, опубликовал сайт UfaRoom.ru. По расчетам издания, учитывая, что с начала сезона из Уфы вывезено более миллиона кубометров снега, в городе ежедневно и круглосуточно должны были ездить 62 КАМАЗа в час. Однако представитель мэрии эти данные опроверг.

- Снег вывозится из Уфы грузовым автотранспортом, вместимостью от 6 до 25 кубических метров, – написал Юлаев в своем посте в социальной сети. - И совсем необязательно (вопреки мнению скептиков), чтобы в Уфе каждый день работало "1500 КамАЗов". Считаются не "КамАЗы", а количество сделанных рейсов. Ну и марка - необязательно КамАЗ. Каждый работающий в городе грузовик делает за сутки порядка 14 рейсов - до полигона и обратно. И каждый из них вывозит в среднем 12-13 кубов снега за раз. И в этом, согласитесь, нет ничего сверхъестественного.

Таким образом, при наличии 193 машин с 29 октября вполне можно вывезти миллион кубометров снега, делает вывод Камиль Юлаев.

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