В Уфе инспектора ДПС проведут рейды на дорогах

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Будут выявляться нетрезвые водители.

Фото: youtube.com

13 и 14 января инспектора ДПС Уфы проведут рейды на дорогах, во время которых будут выявляться нетрезвые водители. Автолюбителей также проверят и на соблюдение правил перевозки детей с использованием специальных автокресел.

- Нарушителей привлекут к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишат права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное грубое нарушение грозит нетрезвому водителю уже уголовным наказанием, - отметили в пресс-службе отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе.