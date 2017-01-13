|
14 января, суббота
|
СЕГО ДНЯ
В Уфе инспектора ДПС проведут рейды на дорогах// 13.01.2017
Будут выявляться нетрезвые водители.
Фото: youtube.com
13 и 14 января инспектора ДПС Уфы проведут рейды на дорогах, во время которых будут выявляться нетрезвые водители. Автолюбителей также проверят и на соблюдение правил перевозки детей с использованием специальных автокресел.
- Нарушителей привлекут к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишат права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное грубое нарушение грозит нетрезвому водителю уже уголовным наказанием, - отметили в пресс-службе отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
13.01.2017 // МОЛНИЯ
Общественники выиграли суд по делу "Кроношпана"
13.01.2017 // СПОРТ
В Уфе фанат футбола уволился из-за фото с Семаком
13.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов: Вы раздаёте участки, люди начинают их застраивать, кто во что горазд
13.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
По факту ползущей женщины в больнице Уфы возбудили уголовное дело
13.01.2017 // СПОРТ
Новый тренер соперника «Уфы» в Кубке России определился с составом
13.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Руководитель пресс-службы Уфы рассказал, как вывозится снег
13.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В Уфе не планируют устанавливать видеокамеры в больницах - минздрав
13.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
НТВ показал сюжет о блогере-бомже из Башкирии
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте