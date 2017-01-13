|
14 января, суббота
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии предупредили об ухудшении видимости на дорогах// 13.01.2017
Ожидается туман и гололед.
Фото: Кристина Дейнеко
В пятницу, 13 января, на территории Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет снег, ожидается гололед. Скорость ветра составит 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит -7,-12 °C, местами до -20 °C. Днем -5, -10 °C. На дорогах вновь ожидается ухудшение видимости. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Видимость на трассах составит 500 м. В Уфе утром пасмурно, днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем -12,- 11 °C.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
13.01.2017 // МОЛНИЯ
Общественники выиграли суд по делу "Кроношпана"
13.01.2017 // СПОРТ
В Уфе фанат футбола уволился из-за фото с Семаком
13.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов: Вы раздаёте участки, люди начинают их застраивать, кто во что горазд
13.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
По факту ползущей женщины в больнице Уфы возбудили уголовное дело
13.01.2017 // СПОРТ
Новый тренер соперника «Уфы» в Кубке России определился с составом
13.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Руководитель пресс-службы Уфы рассказал, как вывозится снег
13.01.2017 // ХРОНОГРАФ
В Уфе не планируют устанавливать видеокамеры в больницах - минздрав
13.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
НТВ показал сюжет о блогере-бомже из Башкирии
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте