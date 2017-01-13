В Башкирии предупредили об ухудшении видимости на дорогах

11.01.2017

Репортаж из-за колючей проволоки: О чём просят осуждённые уфимской колонии Сегодня осуждённым уфимской колонии дали возможность напрямую обратиться к чиновникам и правоохранителям. Побывал на встрече и наш корреспондент.

11.01.2017

Первый замглавы Уфы рассказал, куда вывозят снег Снегоплавильный пункт в городе всего один, и второй строить не планируется.