14 января, суббота
СЕГО ДНЯ

В Башкирии предупредили об ухудшении видимости на дорогах

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 13.01.2017
Ожидается туман и гололед.

Фото: Кристина Дейнеко

В пятницу, 13 января, на территории Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет снег, ожидается гололед. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит -7,-12 °C, местами до -20 °C. Днем -5, -10 °C. На дорогах вновь ожидается ухудшение видимости. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Видимость на трассах составит 500 м. В Уфе утром пасмурно, днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем -12,- 11 °C.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

13.01.2017
Рустэм Хамитов: Вы раздаёте участки, люди начинают их застраивать, кто во что горазд
Глава Башкирии считает, что должен быть типовой проект домов хотя бы для «красной линии».

13.01.2017
Руководитель пресс-службы Уфы рассказал, как вывозится снег
Он опроверг расчеты, которые опубликовал один из уфимских сайтов.

13.01.2017
В Уфе инспектора ДПС проведут рейды на дорогах
Будут выявляться нетрезвые водители.

12.01.2017
Башкирия опередила Татарстан в вопросах регистрации прав собственности
Республика пропустила вперед только Московскую область.

12.01.2017
Главврач 13-й больницы когда-то был хорошим травматологом - экс-министр здравоохранения Башкирии
Фанил Шамигулов считает, что допущено нарушение, но отмечает, что в аналогичных ситуациях некоторые руководители не были уволены.

12.01.2017
Видео с ползущей женщиной в больнице в Уфе: новые подробности
Медиакорсеть представляет альтернативную версию произошедших событий.

12.01.2017
В каких дворах Уфы проведена комплексная очистка дворов
В мэрии сообщают, что коммунальщикам помогают жители и предприятия города.

12.01.2017
Рустэм Хамитов поручил уволить главу больницы №13 после видеоскандала
Об этом он рассказал журналистам телеканала БСТ.

12.01.2017
В Башкирии могут увеличить число временных стоянок для большегрузов
На опасных участках федеральных трасс могут создать новые накопители.

12.01.2017
В Башкирии перевозчики не платят штрафы за езду без карт маршрута
Об этом сообщил глава регионального Ространснадзора.

12.01.2017
В Башкирии Ространснадзор отчитался об очистке от снега федеральных трасс
По данным ведомства, дороги чистились вовремя и своевременно.

12.01.2017
В Уфе приостановят троллейбусный маршрут №22
Причина – монтаж праздничной иллюминации.

11.01.2017
В Уфе на неделю продлены зимние каникулы для школьников
Это сделано в целях профилактики гриппа и ОРВИ.

11.01.2017
Репортаж из-за колючей проволоки: О чём просят осуждённые уфимской колонии
Сегодня осуждённым уфимской колонии дали возможность напрямую обратиться к чиновникам и правоохранителям. Побывал на встрече и наш корреспондент.

11.01.2017
Замминистра ЖКХ рассказал, как идет уборка снега в Башкирии
В большинстве городов и районов очистка от снега завершается.

11.01.2017
Первый замглавы Уфы рассказал, куда вывозят снег
Снегоплавильный пункт в городе всего один, и второй строить не планируется.

11.01.2017
В Уфе разработают программу по обновлению коммунальной техники
Планируется закупить около 200 единиц техники.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе появились новые ледяные хоккеисты

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"