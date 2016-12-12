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Рустэм Хамитов поблагодарил Виктора Гончаренко за работу// 12.12.2016
Глава Башкирии поблагодарил бывшего тренера ФК «Уфа» за работу
Фото: Пресс-служба ФК "Уфа"
Сегодня стало известно, что Виктор Гончаренко занимавший пост главного тренера ФК «Уфа» возглавит тренерский штаб московского ЦСКА. Сегодня с ним и с руководством футбольного клуба встретился глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Так же он отметил, что год назад уфимская команда по итогам чемпионата набрала 27 очков, а в этом году по итогам 17 матчей клуб имеет в активе 25 очков, что превосходит результат прошлого года.
Также глава региона вручил Виктору Гончаренко благодарственное письмо.
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