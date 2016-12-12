Рустэм Хамитов поблагодарил Виктора Гончаренко за работу

Константин КЛИМОВ

Глава Башкирии поблагодарил бывшего тренера ФК «Уфа» за работу

Фото: Пресс-служба ФК "Уфа"

Сегодня стало известно, что Виктор Гончаренко занимавший пост главного тренера ФК «Уфа» возглавит тренерский штаб московского ЦСКА. Сегодня с ним и с руководством футбольного клуба встретился глава Башкирии Рустэм Хамитов.

- Хочу поблагодарить вас за хорошую работу, которую вы провели в этом году, добившись такого результата. Впервые в истории футбола республики наша команда находится на почётном восьмом месте по результатам осенне-зимнего отрезка чемпионата. Это значимый успех. Можно говорить, что мы в верхней половине турнирной таблицы, - сказал Хамитов в ходе беседы с руководством клуба, - Особо хочу поблагодарить Виктора Михайловича за те новации, которые вы привнесли в работу клуба. Развивали тренерскую мысль. Мы видим, что практически без изменений состава результат совершенно другой. Признаю Ваш высокий профессионализм, умение работать. Вы обеспечили достижения, которые есть в системе футбола республики.

Так же он отметил, что год назад уфимская команда по итогам чемпионата набрала 27 очков, а в этом году по итогам 17 матчей клуб имеет в активе 25 очков, что превосходит результат прошлого года.

Также глава региона вручил Виктору Гончаренко благодарственное письмо.