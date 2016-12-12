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12 декабря, понедельник
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СЕГО ДНЯ
В День Конституции юные уфимцы получили паспорта// 12.12.2016
Первый документ вручил главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин.
Фото: пресс-служба главного федерального инспектора по РБ
Сегодня 14-летние жители Уфы получили свой первый документ, удостоверяющий личность. 12 декабря в приемной президента России в Башкирии главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин торжественно вручил паспорта подросткам. 13 несовершеннолетних жителей Уфы пришли на мероприятие вместе с родителями.
- Вы вступаете в новую фазу своей жизни, становитесь гражданами, которым основной закон государства дает определенные права. Наверняка, многие из вас в свои 14 лет уже определились с будущим направлением в жизни. Совсем скоро вы окончите школу, будете поступать в учебные заведения. Не важно, кем вы станете: ученым, инженером, рабочим. Главное, что вы – граждане своей страны, своей великой Родины, - сказал главный федеральный инспектор.
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