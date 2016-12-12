В День Конституции юные уфимцы получили паспорта

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Первый документ вручил главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин.

Фото: пресс-служба главного федерального инспектора по РБ

Сегодня 14-летние жители Уфы получили свой первый документ, удостоверяющий личность. 12 декабря в приемной президента России в Башкирии главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин торжественно вручил паспорта подросткам. 13 несовершеннолетних жителей Уфы пришли на мероприятие вместе с родителями.

- Вы вступаете в новую фазу своей жизни, становитесь гражданами, которым основной закон государства дает определенные права. Наверняка, многие из вас в свои 14 лет уже определились с будущим направлением в жизни. Совсем скоро вы окончите школу, будете поступать в учебные заведения. Не важно, кем вы станете: ученым, инженером, рабочим. Главное, что вы – граждане своей страны, своей великой Родины, - сказал главный федеральный инспектор.