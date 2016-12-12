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Садоводов Башкирии просят оформить границы своих участков и права на них// 12.12.2016
Росреестр напоминает о том, что до возможного изъятия участков остался год.
Управление Росреестра по Башкирии напомнило садоводам о том, что близится к концу срок оформления участков по «дачной амнистии».Закон вступил в силу в декабре 2015 года.
«Дорожной картой» Росреестра предусмотрено, что с 1 января 2018 года будет невозможно распоряжаться земельными участками, у которых нет четких границ. Даже если право оформлено, то продать, подарить или провести иную сделку с таким участком будет невозможно. Более того, если участки и расположенные на них объекты строительства учтены, но права на них не оформлены, то они перейдут в муниципальную собственность.
Ринат Мигранов, председатель регионального отделения Союза садоводов России:
- Всего по Башкирии сегодня более 300 тысяч садоводов и большинство из них свои участки уже оформили. При этом даже если остался один процент неоформленных участков от этого числа, - это все равно огромная проблема. Время оформить свои участки еще есть, тем более даже, когда сроки закончатся, - это не значит, что участки будут сразу отбирать.
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