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СЕГО ДНЯ

Садоводов Башкирии просят оформить границы своих участков и права на них

Наталья КУЗНЕЦОВА // 12.12.2016
Росреестр напоминает о том, что до возможного изъятия участков остался год.

Управление Росреестра по Башкирии напомнило садоводам о том, что близится к концу срок оформления участков по «дачной амнистии».Закон вступил в силу в декабре 2015 года.

«Дорожной картой» Росреестра предусмотрено, что с 1 января 2018 года будет невозможно распоряжаться земельными участками, у которых нет четких границ. Даже если право оформлено, то продать, подарить или провести иную сделку с таким участком будет невозможно. Более того, если участки и расположенные на них объекты строительства учтены, но права на них не оформлены, то они перейдут в муниципальную собственность.

- Правообладателям необходимо обратиться к кадастровому инженеру с целью подготовки межевого плана и представления  его в филиал Федеральной кадастровой палаты, - говорится в сообщении ведомства. - Найти справочную информацию на сайте об интересующем объекте можно по кадастровому номеру или по адресу фактического местонахождения. Если местоположение границ земельного участка установлено, то на карте будет отражен его контур.

Ринат Мигранов, председатель регионального отделения Союза садоводов России:

- Всего по Башкирии сегодня более 300 тысяч садоводов и большинство из них свои участки уже оформили. При этом даже если остался один процент неоформленных участков от этого числа, - это все равно огромная проблема. Время оформить свои участки еще есть, тем более даже, когда сроки закончатся, - это не значит, что участки будут сразу отбирать.

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