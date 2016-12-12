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Башкирия вошла в ТОП-10 регионов РФ по сообщениям о «майских указов»// 12.12.2016
Аналитики посчитали, как часто писали на эту тему местные СМИ.
Башкирия вошла в ТОП-10 Медиалогии по количеству сообщений СМИ о реализации «майских указов» Путина в области социальной политики. Регион занял седьмое место, его медиаиндекс составил 144,79 балла.
Больше всего на эту тему писали Свердловской и Иркутской областях и Ямало-ненецком автономном округе.
В другой ТОП-10 о реализации указов Путина в области экономики Башкирия не вошла вообще.
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