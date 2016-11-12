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В Уфе ледяной дождь сменился сильным туманом// 12.11.2016
В аэропорту задерживаются рейсы, которые должны прибыть в столицу Башкирии
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Вчерашний, ледяной дождь сменился в Уфе сильнейшим туманом. Наш фотокорреспондент Кристина Дейнеко, которая находится в столичном аэропорту, сообщила, что пока главные воздушные ворота Уфы работают в штатном режиме, правда видимость почти нулевая.
Онлайн – табло уфимского аэропорта показывает, что регистрация на рейсы идет. Правда задерживаются четыре рейса прибытия: из Самары, Белоярского и два из Москвы.
По свидетельствам очевидцев, туман осложняет движение и автомобилистов. Видимость на дорогах 150 метров. Управление ГИБДД Башкирии в связи с ухудшением погодных условий, туманом и образованием гололеда на дорогах, рекомендует водителям без острой необходимости не выезжать за пределы городов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, и, при возможности, пользоваться городским общественным транспортом.
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