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Реклама «Триколор ТВ» требует внимательного изучения – «Новые Известия»// 12.10.2016
Журналисты изучили рекламную компанию оператора спутникового ТВ.
Фото: tricolor-volgograd.ru
Известный оператор спутникового ТВ «Триколор» запустил новую рекламную компанию. Журналисты издания «Новые Известия» проанализировали ее содержание.
И выявили, мягко говоря, несоответствие содержания рекламы реальному положению дел.
Издание приводит содержание рекламного сообщения на сайте компании:
«Акция «Обмен «0». Супервыгода». с 20 Апреля по 31 Октября 2016
Авторы исследования смотрят на эту рекламную информацию как пользователи услуги и приходят к выводу, что первоначальное предложение об обмене старого приемного оборудования на новое «за 0 рублей» вводит потребителя в заблуждение. И напоминают, что нечто подобное происходило и год назад, когда «Триколор ТВ» уверял, что при подписке на пакет «Единый старт 0» абоненту не придется платить за комплект оборудования». В реальности же клиентам компании приходилось платить за него от 7 до12 тысяч рублей. При этом цена оборудования включалась в абонентскую плату, которая вырастала с обычных 100 до 450 рублей.
Издание напоминает, что в августе 2016 года Федеральная антимонопольная служба России по результатам рассмотрения дела о нарушении закона «О рекламе» признала НАО «Национальная спутниковая компания» (бренд «Триколор ТВ») виновной в нарушении п.4 ч.3 ст.5 ФЗ «О рекламе».
Также журналисты обратили внимание на рекомендацию спутникового оператора приобретать приёмное оборудование для просмотра «Триколор ТВ» исключительно у авторизованных дилеров. Поскольку неавторизованные дилеры могут сами купить оборудование в рассрочку, не рассчитаться за него и «впарить» его ничего не подозревающим покупателям. Которые потом в таком случае в итоге могут остаться вообще без телепрограмм.
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