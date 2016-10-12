Реклама «Триколор ТВ» требует внимательного изучения – «Новые Известия»

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Журналисты изучили рекламную компанию оператора спутникового ТВ.

Фото: tricolor-volgograd.ru

Известный оператор спутникового ТВ «Триколор» запустил новую рекламную компанию. Журналисты издания «Новые Известия» проанализировали ее содержание.

И выявили, мягко говоря, несоответствие содержания рекламы реальному положению дел.

Издание приводит содержание рекламного сообщения на сайте компании:

«Акция «Обмен «0». Супервыгода». с 20 Апреля по 31 Октября 2016

250 рублей, и всё! «Триколор ТВ» запускает супервыгодную акцию — в период с 20.04.2016 по 31.10.2016 при обмене своего старого оборудования по акции «Обмен «0». Супервыгода» получи новый приёмник за 0 рублей*!»



Журналисты замечают, что на той же странице сайта есть еще предложение:

«В течение 23 последующих месяцев оплачивайте указанную услугу путем внесения обязательного ежемесячного платежа на свой личный счёт «Триколор ТВ» в размере 250 рублей»



А в сноске к рекламному сообщению – новая информация:

* Общая стоимость акционного предложения для участника составляет 6 000 рублей (250 руб.*24 мес.).

Авторы исследования смотрят на эту рекламную информацию как пользователи услуги и приходят к выводу, что первоначальное предложение об обмене старого приемного оборудования на новое «за 0 рублей» вводит потребителя в заблуждение. И напоминают, что нечто подобное происходило и год назад, когда «Триколор ТВ» уверял, что при подписке на пакет «Единый старт 0» абоненту не придется платить за комплект оборудования». В реальности же клиентам компании приходилось платить за него от 7 до12 тысяч рублей. При этом цена оборудования включалась в абонентскую плату, которая вырастала с обычных 100 до 450 рублей.

Издание напоминает, что в августе 2016 года Федеральная антимонопольная служба России по результатам рассмотрения дела о нарушении закона «О рекламе» признала НАО «Национальная спутниковая компания» (бренд «Триколор ТВ») виновной в нарушении п.4 ч.3 ст.5 ФЗ «О рекламе».

Также журналисты обратили внимание на рекомендацию спутникового оператора приобретать приёмное оборудование для просмотра «Триколор ТВ» исключительно у авторизованных дилеров. Поскольку неавторизованные дилеры могут сами купить оборудование в рассрочку, не рассчитаться за него и «впарить» его ничего не подозревающим покупателям. Которые потом в таком случае в итоге могут остаться вообще без телепрограмм.

Вряд ли обычным клиентам известно, что ресиверы «Триколора» производит одна фирма - инвестиционно-промышленный холдинг GS Group (Санкт-Петербург). И компания-поставщик оборудования принадлежит тем же лицам, что и сам «Триколор ТВ» и один из его крупнейших дистрибуторов «No Limit Electronics» (NLE). Зато многие участники рынка в этом уверены.



«Как говорят эксперты, производители ресиверов специально не дают покупателям иметь возможность поменять оператора, воспользовавшись уже купленной техникой, - пишет издание. - Ресиверы «залочены» и в соцсетях даже родился лозунг - «долой телевизионное рабство» с требованием разрешить владельцам ресиверов переходить от одного оператора к другому. Собственно аналогичная ситуация уже была на рынке мобильной связи - но менять симку в телефоне стало нормой, как стало и нормой переходить со своим контрактом к другому оператору. Смогут ли добиться этого покупатели «залоченных» коробочек?»

После изучения рекламной компании у журналистов появились и другие соображения о крупном спутниковом операторе. Полностью статью издания можно прочитать здесь.