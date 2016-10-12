Администрация Уфы запустила опрос по школьному питанию

Наталья КУЗНЕЦОВА

Чиновники хотят выяснить, довольны ли родители тем, как кормят их детей.

Фото: Кристина Дейнеко

Управление образования Уфы решило провести опрос о школьном питании в городе. Чиновники хотят узнать, как родители оценивают организацию работы столовых и качество еды в общеобразовательных учреждениях.

Всего задается 15 вопросов, на каждый из которых предлагается от трех до девяти вариантов ответа.

Пройти опрос можно на сайте управления образования.