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СЕГО ДНЯ
Администрация Уфы запустила опрос по школьному питанию// 12.10.2016
Чиновники хотят выяснить, довольны ли родители тем, как кормят их детей.
Фото: Кристина Дейнеко
Управление образования Уфы решило провести опрос о школьном питании в городе. Чиновники хотят узнать, как родители оценивают организацию работы столовых и качество еды в общеобразовательных учреждениях.
Всего задается 15 вопросов, на каждый из которых предлагается от трех до девяти вариантов ответа.
Пройти опрос можно на сайте управления образования.
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