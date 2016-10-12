12 октября, среда
СЕГО ДНЯ

В Уфе умер создатель студии «Муха»

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 12.10.2016
Причина его смерти пока не известна.

Сегодня, 12 октября, стало известно о том, что в Уфе на 52 году жизни скончался режиссер Виталий Мухаметзянов, создатель студии "Муха". Об этом сообщает интернет-портал Ufa1. Источники «Медиакорсети» эту информацию подтвердили.

У режиссера остались жена и двое детей. Точная причина его смерти  пока не известна.

Виталий Мухаметзянов является создателем художественной студии «Муха». Он долго руководил студией, которая занимается выпуском клипов, комиксов, мультфильмов. Студия «Муха» работала со многими российскими знаменитостями: создавала клипы для групп Алиса, Чайф, для Глюкозы, Сергея Галанина и других. Глюкозе ее мультяшный образ придумали именно в студии "Муха".

Студия делала спецэффекты для фильмов  «Мастер и Маргарита», «Первый после Бога», «Код Апокалипсиса» и т. д.

Телеоператор Ильдар Бикметов, какое-то время работавший в студии "Муха", отозвался о Виталии Мухаметзянове как об очень хорошем человеке:

- Прекрасный человек. Профессионал. Всегда был на позитиве. Если на съемочной площадке возникали какие-то трудности, то он всегда находил правильный выход.

Редакция «Медиакорсети» выражает свои соболезнования семье Виталия Мухаметзянова, его друзьям и близким. 

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