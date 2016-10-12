Стали известны причины массового отключения электричества в Башкирии этим летом

Наталья КУЗНЕЦОВА

Результаты масштабной проверки озвучил вице-премьер Дмитрий Шаронов.

Дмитрий Шаронов рассказал о масштабном отключении электричества в Башкирии летом этого года. Авария произошла в результате стечения сразу нескольких негативных факторов.

- Было стечение шести обстоятельств, - пояснил сегодня Медиакорсети вице-премьер правительства Башкирии Дмитрий Шаронов. - Все они произошли за пределами нашего региона. Регламенты по обслуживанию сетей, которые были прописаны нашим организациям, даже не предусматривали, что конкретно мы должны были делать в такой ситуации.

Отдельные работники, по словам Шаронова, по результам проверки не пострадали: никаких штрафов никому не выписали. Трем организациям вынесены предписания о проведении работ по изменению регламента и обучению персонала.