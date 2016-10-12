|
12 октября, среда
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии первые морозы привели к массовому ДТП// 12.10.2016
Из–за гололеда на трассе М5 столкнулись сразу 12 машин.
Фото: БашДТП
Первые морозы, которые пришли в Башкирию и образовавшийся на дорогах гололед стали причиной массового ДТП на федеральной автодороге М5. Сразу 12 автомобилей столкнулись на трассе, ведущей в сторону Уфы.
В группе «БашДТП» очевидцы аварии пишут, что ее причиной, скорее всего, стала наледь, и советуют водителям поменять летнюю резину на зимнюю. На трассе М5 из-за дорожного–транспортного происшествия возникла большая пробка.
Еще одна авария произошла на мосту в районе Каменной переправы, там столкнулись два автомобиля. Причина ДТП – гололед.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.10.2016 // СПОРТ
Защитник «Уфы» Живоглядов спас ворота сборной России в игре с Финляндией
12.10.2016 // 5-Я КОЛОНКА
День моей республики
12.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов: Всякую туфту строить в городе категорически запрещаю
11.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Группа «Люмен» презентовала новый клип «Истина»
11.10.2016 // ПОЛЕЗНО
Skype заговорил на русском языке
11.10.2016 // ПУЛЬС
«Башнефть» проверят по полной
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев - о празднике 11 октября.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте