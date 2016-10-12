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СЕГО ДНЯ

В Башкирии первые морозы привели к массовому ДТП

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.10.2016
Из–за гололеда на трассе М5 столкнулись сразу 12 машин.

Фото: БашДТП

Первые морозы, которые пришли в Башкирию и образовавшийся на дорогах гололед стали причиной массового ДТП на федеральной автодороге М5. Сразу 12 автомобилей столкнулись на трассе, ведущей в сторону Уфы.

В группе «БашДТП» очевидцы аварии пишут, что ее причиной, скорее всего, стала наледь, и советуют водителям поменять  летнюю резину на зимнюю. На трассе М5 из-за дорожного–транспортного происшествия возникла большая пробка.

Еще одна авария произошла на мосту в районе Каменной переправы, там столкнулись два автомобиля. Причина ДТП – гололед. 

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