В Башкирии первые морозы привели к массовому ДТП

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Из–за гололеда на трассе М5 столкнулись сразу 12 машин.

Фото: БашДТП

Первые морозы, которые пришли в Башкирию и образовавшийся на дорогах гололед стали причиной массового ДТП на федеральной автодороге М5. Сразу 12 автомобилей столкнулись на трассе, ведущей в сторону Уфы.

В группе «БашДТП» очевидцы аварии пишут, что ее причиной, скорее всего, стала наледь, и советуют водителям поменять летнюю резину на зимнюю. На трассе М5 из-за дорожного–транспортного происшествия возникла большая пробка.

Еще одна авария произошла на мосту в районе Каменной переправы, там столкнулись два автомобиля. Причина ДТП – гололед.