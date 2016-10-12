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Ирек Ялалов: Всякую туфту строить в городе категорически запрещаю// 12.10.2016
И.о. главы администрации Уфы призвал архитекторов и строителей к большей ответственности.
Фото: Наталья Кузнецова
На оперативке в уфимской мэрии сегодня Ирек Ялалов обратился к городским строителям и архитекторам. По его мнению, они должны более ответственно подходить к планировке и строительству объектов, так как они формируют общий облик города.
- Кто строит в нашем городе, тот должен осознавать меру своей ответственности, - заявил Ялалов. - Но всякую туфту в городе строить категорически запрещаю.
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