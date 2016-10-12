Ирек Ялалов: Всякую туфту строить в городе категорически запрещаю

Наталья КУЗНЕЦОВА

И.о. главы администрации Уфы призвал архитекторов и строителей к большей ответственности.

Фото: Наталья Кузнецова

На оперативке в уфимской мэрии сегодня Ирек Ялалов обратился к городским строителям и архитекторам. По его мнению, они должны более ответственно подходить к планировке и строительству объектов, так как они формируют общий облик города.

- Кто строит в нашем городе, тот должен осознавать меру своей ответственности, - заявил Ялалов. - Но всякую туфту в городе строить категорически запрещаю.

Как считает Ялалов, в ближайшие годы необходимо сконцентрироваться на северной части города: строить и ремонтировать объекты там.

- Исторический центр мы более или менее привели в порядок, - отметил он.