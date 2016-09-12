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Ирек Ялалов и Евгений Семивеличенко поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам// 12.09.2016
Сегодня мусульмане отмечают священный праздник.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов и председатель горсовета города Евгений Семивеличенко поздравили уфимцев и гостей столицы с праздником Курбан Байрам.Поздравление опубликовано на официальном сайте мэрии города.
- Уважаемые мусульмане, уфимцы и гости столицы!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Курбан-байрам, одним из самых значимых и почитаемых в мусульманском календаре.
На протяжении веков представители мусульманской конфессии Уфы вносят свой вклад в развитие богатейших культурных и духовных традиций, в укрепление межнационального согласия и сотрудничества в республике и ее столице. Это отношения дружбы и взаимного уважения – наше общее достояние, которое необходимо беречь и преумножать.
Уверены, праздничные мероприятия по случаю Курбан-байрама станут вкладом в дальнейшее укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия среди жителей нашей столицы.
В эти светлые праздничные дни желаем вам доброго здоровья, мирного неба, счастья, больших успехов в созидательном труде!
Пусть Курбан-байрам станет для всех мусульман временем искренних молитв, принесет в каждую семью радость, покой и благополучие!
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