Ирек Ялалов и Евгений Семивеличенко поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Сегодня мусульмане отмечают священный праздник.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов и председатель горсовета города Евгений Семивеличенко поздравили уфимцев и гостей столицы с праздником Курбан Байрам.Поздравление опубликовано на официальном сайте мэрии города.

- Уважаемые мусульмане, уфимцы и гости столицы!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Курбан-байрам, одним из самых значимых и почитаемых в мусульманском календаре.

На протяжении веков представители мусульманской конфессии Уфы вносят свой вклад в развитие богатейших культурных и духовных традиций, в укрепление межнационального согласия и сотрудничества в республике и ее столице. Это отношения дружбы и взаимного уважения – наше общее достояние, которое необходимо беречь и преумножать.

Уверены, праздничные мероприятия по случаю Курбан-байрама станут вкладом в дальнейшее укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия среди жителей нашей столицы.

В эти светлые праздничные дни желаем вам доброго здоровья, мирного неба, счастья, больших успехов в созидательном труде!

Пусть Курбан-байрам станет для всех мусульман временем искренних молитв, принесет в каждую семью радость, покой и благополучие!