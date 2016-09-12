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Рустэм Хамитов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам// 12.09.2016
Сегодня мусульмане отмечают священный праздник.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил мусульман республики с праздником.
- Уважаемые мусульмане Республики Башкортостан!
Сердечно поздравляю вас со священным праздником Курбан-байрам!
В этот радостный день верующие собираются в мечетях и, обращая свои молитвы Всевышнему, вместе просят о благословении. Глубокое единение вокруг священных для всех мировых религий ценностей добра, любви и сострадания укрепляет нас духовно, делает нравственно чище.
В Башкортостане, где столетиями в мире и согласии живут представители многих национальностей и вероисповеданий, Курбан-байрам отмечается с особым уважением. Это событие, означающее окончание хаджа, ещё крепче сближает людей, укрепляет духовную преемственность поколений.
У нас в республике нет и никогда не было противоречий на религиозной почве. Мусульманская умма совместно с представителями других вероисповеданий активно приумножает богатое культурное и духовное наследие через строительство культовых зданий, благотворительность, просвещение, воспитание подрастающего поколения.
Мусульманам нашего края всегда были присущи гостеприимство и радушие. Двери наших домов и сердца открыты для близких людей, настоящих друзей, готовых разделить с нами душевное тепло и радость.
Здоровья вам и благополучия! Пусть этот праздник принесет в каждую семью добро, взаимопонимание, мир и процветание!
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