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Владимир Путин поздравил Штайнмайера с избранием президентом Германии

Разиф АБДУЛЛИН // 12.02.2017
Новым федеральным президентом ФРГ стал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю избрания Федеральным президентом Федеративной Республики Германия, сообщается на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин  в телеграмме выразил уверенность, что деятельность Франка-Вальтера Штайнмайера на столь ответственном посту будет способствовать развитию российско-германских отношений, продуктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте и во всем мире. Он также подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня и пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Россию в удобное для него время.

Президента Германии выбирает Федеральное собрание, которое состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос. За его кандидатуру проголосовал 931 человек, а всего голоса подали 1239 парламентариев. До избрания Штайнмайер работал министром иностранных дел Германии.

Действующий президент Йоахим Гаук ранее отказался выдвигаться на новый срок, объяснив это решение возрастом – сейчас ему 77 лет. Федеральный президент в Германии избирается сроком на пять лет, он имеет полномочия по назначению судей и министров, он выдвигает кандидатуру на должность федерального канцлера (сейчас Ангела Меркель - прим.)  и подписывает федеральные законы. Согласно Конституции ФРГ федеральный президент не является главой исполнительной власти, он представляет государство в международно-правовых отношениях.  Поэтому канцлер в ФРГ больше известен, чем президент.

 

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