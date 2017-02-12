В Уфе по видеозаписям разыскивают фальсификаторов выборов

Разиф АБДУЛЛИН

Активисты подготовили фото и видео еще пятерых участников фальсификаций.

Фото: youtube.com

Уфимские активисты Рустем Мулюков и Станислав Чайченко продолжают расследование по видеозаписям, сделанным вебкамерами на выборах 18 сентября 2016 года в Демском районе Уфы. Видеозаписи они привезли из Москвы после поездки в ЦИК России 30 ноября прошлого года. После просмотра видеозаписей, сделанных в Уфе на избирательных участках №№ 2, 3, 9, 17, 3455, уфимцы решили добиться наказания участников фальсификаций на выборах.

На видео они обнаружили целую группу людей, которые голосуют несколько раз в разное время на разных участках.

- Вся эта группировка действовала по предварительному сговору, - считает Станислав Чайченко, - Сейчас мы готовим и подаем заявления в следственный комитет РФ по РБ о возбуждении уголовных дел в отношении действующих лиц этой группировки. Мне поступает информация о том, что всех тех, кто участвовал в преступлениях по изменению волеизъявления граждан страны, убеждают их подельники, кураторы и организаторы, в том, что им за это ничего не будет. И главные организаторы якобы держат под контролем следственные органы и суды, и с ЦИК России «все решено». Но мы продолжим эту работу. Наша цель – верховенство закона и наказание за содеянные преступления против граждан страны.

Уфимцы публикуют фото и видео, из которых видно, как одни и те же люди голосуют в разное время на разных участках. И просят откликнуться тех, кто их узнал, по телефону 8-917-78-68408. Первые двадцать видеофрагментов они опубликовали 2 февраля, сегодня они предоставили еще 18 видеозаписей.

Первые четыре видео связаны с этим человеком в кепке.

Следующие четыре видео связаны с другим мужчиной в кепке, он снят на разных участках в разное время.



Еще четыре видеозаписи, на которых видно, как парень в голубой куртке голосует в разное время на разных участках.

Еще четыре видео, на этот раз видно, как парень в куртке с капюшоном четырежды голосует на выборах 18 сентября.

И еще два видео, на этот раз дважды в разное время голосует женщина с этого снимка.