Водоснабжение домов на улице Губайдуллина в Уфе восстановлено

Разиф АБДУЛЛИН

Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Ufacity.info

Водоснабжение жителей домов, отключенное вследствие повреждения магистрального трубопровода по улице Губайдуллина, восстановлено, сообщили в администрации Уфы.

Работа по устранению последствий аварии шла всю ночь, ремонтные работы вели более 20 профильных специалистов и около 10 единиц спецтехники.

- Специалистам еще предстоит выполнить большой комплекс мероприятий, таких как обратная засыпка, восстановление дорожного полотна и других работ, - сообщили в администрации города. - Поэтому участок остается закрытым для движения всех видов транспорта.