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Водоснабжение домов на улице Губайдуллина в Уфе восстановлено// 12.02.2017
Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Ufacity.info
Водоснабжение жителей домов, отключенное вследствие повреждения магистрального трубопровода по улице Губайдуллина, восстановлено, сообщили в администрации Уфы.
Работа по устранению последствий аварии шла всю ночь, ремонтные работы вели более 20 профильных специалистов и около 10 единиц спецтехники.
- Специалистам еще предстоит выполнить большой комплекс мероприятий, таких как обратная засыпка, восстановление дорожного полотна и других работ, - сообщили в администрации города. - Поэтому участок остается закрытым для движения всех видов транспорта.
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