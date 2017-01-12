Видео с ползущей женщиной в больнице в Уфе: новые подробности

Разиф АБДУЛЛИН

Медиакорсеть представляет альтернативную версию произошедших событий.

Фото: youtube.com

История со скандальным видео, на котором сняли, как женщина после операции ползком добиралась до рентген-кабинета, казалось бы достигла своей финальной точки. Сегодня стало известно, что глава Башкирии Рустэм Хамитов дал указание освободить главврача ГКБ № 13 от занимаемой должности. Видео было снято в поликлинике № 1 городской клинической больницы №13.

- Виноват, прежде всего, главный врач. Два года не работал лифт. Всё это время под разными предлогами он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию, - сказал Рустэм Хамитов журналистам телеканала БСТ. - Мною уже дано указание освободить главврача от занимаемой должности. Я думаю, это будет уроком для других.

По информации источника, знакомого с ситуацией, лифт в поликлинике № 1 действительно не работал.

Между тем в истории с видео есть несколько вопросов, на которые пока нет ответа.

- По моим данным, женщина не должна была приходить в рентген-кабинет так быстро после операции, - рассказал Медиакорсети источник. – Ее врач рекомендовал сделать снимок не раньше, чем через месяц. Но дочь без осмотра пациентки почему-то попросила талон на рентген-обследование, и ей его дали. Мне известно также, что в момент видеосъёмки рядом были люди, и стоило дочери попросить их о помощи, я думаю, ей никто бы не отказал. А она вместо этого почему-то снимала видео. Все происходило 10 января. В ночь с 10-ого на 11-е января видео было выложено. И странно, как оперативно сработали СМИ, тут же 11 января видео распространили многие телеканалы. Очень похоже на «заказуху». Никто не мешал подойти дочери и попросить помощи, ей могли бы дать талон во вторую поликлинику, где все оборудовано для маломобильных граждан. Считаю, что сама семья в этой ситуации очень постаралась.

Главврач ГКБ № 13 Радиф Сабиров – кандидат медицинских наук, заслуженный врач РБ, врач высшей категории по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (до 02.12.2018 ), «Травматология и ортопедия» (до 20.01.2017). По данным официального сайта учреждения, ГКБ № 13 в своей структуре имеет круглосуточный стационар на 564 койки, широкую сеть амбулаторно-поликлинических подразделений на 2230 посещений в смену и мощную параклиническую службу. На базе больницы функционируют городские центры ревматологии и гематологии, оказывающие консультативную и лечебную помощь жителям столицы РБ. На базе больницы проходят обучение студенты Башкирского государственного медицинского университета и учащиеся Уфимского и Башкирского медицинских колледжей. Здесь размещена кафедра госпитальной терапии № 1, кафедра травматологии и ортопедии, кафедра хирургических болезней БГМУ, созданы все условия для подготовки медицинских кадров. Штат больницы насчитывает 1537 сотрудников, из них врачей – 357, средних медработников – 777, младшего и прочего персонала – 402 человека.