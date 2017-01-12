В каких дворах Уфы проведена комплексная очистка дворов

Наталья КУЗНЕЦОВА

В мэрии сообщают, что коммунальщикам помогают жители и предприятия города.

Фото: ufacity.info

Коммунальные службы Уфы продолжают работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации города.

За минувшие сутки комплексные уборки дворов состоялись по адресам:

Айская, 16,

Машиностроителей,

14/1, Первомайская,

26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 71, 71а,

Интернациональная, 115, 117, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 143, 145;

Орджоникидзе, 14, 16,18/1;

Черниковская, 89/1,89/2;

Касимовская, 2,6/2; Глинки, 7,9,11;

Ферина, 16, 18, 20/1, 20/2;

Т. Янаби, 45, 47, 53, 53/1, 53/2;

Правды, 1, 4/1, 23, 18/1;

Ухтомского, 16, 21, 23;

Левитана,38, 38/3, 38/1, 71;

М.Джалиля, 74/2, 74/3;

Мусоргского, 11, 13, 15, 15а, 19а;

Я. Коласа, 149-159;

Грозненская, 69/1, 69/2;

Орджоникидзе, 14, 16, 18/1;

Ферина, 16, 18, 20/1, 20/2;

Шумавцова, 11, 13;

Маяковского,13;

Ульяновых, 26;

Менделеева,116;

Горбатова,7;

Ст.Кувыкина, 14/1, 14/2;

Батырская,14/1, 14/2;

Рабкоров, 11/2, 11/3;

З.Валиди, 1,3,5,7, 66 и др.

- Жители Уфы также не остаются равнодушными и помогают жилищникам в уборке дворов от снега, - говорится в сообщении мэрии. - Так во дворах многоэтажек по улицам Айская и Казанская в Советском районе Уфы, а также во дворе дома №26/6 по улице Транспортной Калининского района города состоялись снежные субботники. Вносят свой вклад в уборку города от снега и предприятия промышленности, строительного комплекса, дорожного хозяйства, сферы услуг, торговли.

Cубботник решила провести и администрация Кировского района Уфы. Он пройдет в эту субботу, 14 января, с 10 до 13 часов. Принять в нем участие могут все желающие. Сбор у здания администрации, по адресу улица Пушкина, 85. Администрация рассчитывает привлечь до 300 человек - по крайней мере такое количество смогут обеспечить лопатами.