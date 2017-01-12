12 января, четверг
СЕГО ДНЯ

В каких дворах Уфы проведена комплексная очистка дворов

Наталья КУЗНЕЦОВА // 12.01.2017
В мэрии сообщают, что коммунальщикам помогают жители и предприятия города.

Фото: ufacity.info

Коммунальные службы Уфы продолжают работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации города. 

За минувшие сутки комплексные уборки дворов состоялись по адресам: 

Айская, 16, 

Машиностроителей, 

14/1, Первомайская, 

26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 71, 71а, 

Интернациональная, 115, 117, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 143, 145; 

Орджоникидзе, 14, 16,18/1; 

Черниковская, 89/1,89/2; 

Касимовская, 2,6/2; Глинки, 7,9,11; 

Ферина, 16, 18, 20/1, 20/2; 

Т. Янаби, 45, 47, 53, 53/1, 53/2; 

Правды, 1, 4/1, 23, 18/1; 

Ухтомского, 16, 21, 23; 

Левитана,38, 38/3, 38/1, 71; 

М.Джалиля, 74/2, 74/3; 

Мусоргского, 11, 13, 15, 15а, 19а; 

Я. Коласа,  149-159; 

Грозненская, 69/1, 69/2; 

Орджоникидзе, 14, 16, 18/1; 

Ферина, 16, 18, 20/1, 20/2; 

Шумавцова, 11, 13; 

Маяковского,13; 

Ульяновых, 26; 

Менделеева,116; 

Горбатова,7; 

Ст.Кувыкина, 14/1, 14/2; 

Батырская,14/1, 14/2; 

Рабкоров, 11/2, 11/3; 

З.Валиди, 1,3,5,7, 66  и др.

- Жители Уфы также не остаются равнодушными и помогают жилищникам в уборке дворов от снега, - говорится в сообщении мэрии. - Так во дворах многоэтажек по улицам Айская и Казанская в Советском районе Уфы, а также во дворе дома №26/6 по улице Транспортной Калининского района города состоялись снежные субботники. Вносят свой вклад в уборку города от снега и предприятия промышленности, строительного комплекса, дорожного хозяйства, сферы услуг, торговли. 

Cубботник решила провести и администрация Кировского района Уфы. Он пройдет в эту субботу, 14 января, с 10 до 13 часов.  Принять в нем участие могут все желающие. Сбор у здания администрации, по адресу улица Пушкина, 85. Администрация рассчитывает привлечь до 300 человек - по крайней мере такое количество смогут обеспечить лопатами.

 

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