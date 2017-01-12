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Рустэм Хамитов поручил уволить главу больницы №13 после видеоскандала// 12.01.2017
Об этом он рассказал журналистам телеканала БСТ.
Фото: tv-rb.ru
Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился уволить главу городской клинической больницы №13 в Уфе. Напомним, ранее в сети было распространено видео о том, как женщина с прооперированной ногой ползком добиралась да рентген-кабинета в первой поликлинике при ГКБ №13.
О своем решении Рустэм Хамитов рассказал журналистам телеканала «БСТ» во время рабочей поездки в Бурзянском районе.
- Мы изучили сюжет, который был по телевидению, - сказал Рустэм Хамитов. - Виноват, прежде всего, главный врач. Два года не работал лифт. Всё это время под разными предлогами он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию. Мною уже дано указание освободить главврача от занимаемой должности. Я думаю, это будет уроком для других. Это очередной пример равнодушного, бездушного отношения к людям. Такое мы будем жесточайшим образом карать. Минимум – увольнение, максимум – административное воздействие.
Сейчас в ситуации разбираются сотрудники прокуратуры и следственного комитета.
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