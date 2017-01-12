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Следком Башкирии проверит поликлинику, где женщина ползком добиралась до рентген-кабинета// 12.01.2017
Поводом послужили публикации в СМИ.
Фото: Кристина Дейнеко
Следственный комитет Башкирии по указанию руководителя ведомства Григория Житенева организовал доследственную проверку в уфимской поликлинике №1 городской клинической больницы №13 на предмет безопасности оказываемых медучреждением услуг, сообщили в пресс-службе следкома.
Ранее мы писали о том, что пожилая пациентка с гипсом на ноге была вынуждена ползком добираться до рентгеновского кабинета, который расположен на втором этаже учреждения. Пандусов в поликлинике нет, а лифт не работает.
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