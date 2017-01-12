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В Башкирии могут увеличить число временных стоянок для большегрузов// 12.01.2017
На опасных участках федеральных трасс могут создать новые накопители.
Фото: Кристина Дейнеко
Региональное управление Ространснадзора обсуждает идею увеличения числа «накопителей» для большегрузов на участках федеральных трасс, где часто возникают пробки. Об этом сегодня сообщил журналистам руководитель надзорного ведомства Сергей Мережко.
- С дирекцией трассы «Самара-Уфа-Челябинск» мы сейчас обсуждаем возможность увеличения накопителей на двух участках, -сообщил Мережко, - это Улу-теляк, маршрут «Аша-Сим» на трассе М5, а также на трассе М7 на границе с Татарстаном.
По словам Мережко, на этих участках планируется открыть кафе, заправочные пункты, чтобы водители могли переждать период пробок или перекрытия трасс.
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