В Башкирии перевозчики не платят штрафы за езду без карт маршрута

Наталья КУЗНЕЦОВА

Об этом сообщил глава регионального Ространснадзора.

Фото: Наталья Кузнецова

За полгода действия поправок в ФЗ-220, по которому пассажирские перевозчики должны получать специальные карты маршрута, в Башкирии выписано более тысячи штрафов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник регионального управления Ространснадзора Сергей Мережко.

При этом большинство штрафов так и не были оплачены.

- Основная масса перевозчиков обратилась в нашу федеральную службу в Москву, - пояснил Мережко. - После того, как там был получен отказ, они еще обращаются с обжалованием постановления в московский суд. Московские суды сейчас принимают решения направлять иски по территориальности в Башкортостан. А пока успокоившиеся водителя продолжают ездить.

Точное число оштрафованных перевозчиков Мережко не назвал, пояснив, что один и тот же перевозчик мог быть оштрафован несколько раз. Он добавил, что среди штрафников есть как крупные фирмы, так и индивидуальные предприниматели и общественные организации.