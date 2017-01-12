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В Башкирии перевозчики не платят штрафы за езду без карт маршрута// 12.01.2017
Об этом сообщил глава регионального Ространснадзора.
Фото: Наталья Кузнецова
За полгода действия поправок в ФЗ-220, по которому пассажирские перевозчики должны получать специальные карты маршрута, в Башкирии выписано более тысячи штрафов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник регионального управления Ространснадзора Сергей Мережко.
При этом большинство штрафов так и не были оплачены.
- Основная масса перевозчиков обратилась в нашу федеральную службу в Москву, - пояснил Мережко. - После того, как там был получен отказ, они еще обращаются с обжалованием постановления в московский суд. Московские суды сейчас принимают решения направлять иски по территориальности в Башкортостан. А пока успокоившиеся водителя продолжают ездить.
Точное число оштрафованных перевозчиков Мережко не назвал, пояснив, что один и тот же перевозчик мог быть оштрафован несколько раз. Он добавил, что среди штрафников есть как крупные фирмы, так и индивидуальные предприниматели и общественные организации.
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