В Башкирии Ространснадзор отчитался об очистке от снега федеральных трасс

Наталья КУЗНЕЦОВА

По данным ведомства, дороги чистились вовремя и своевременно.

Фото: Наталья Кузнецова

В период обильных снегопадов федеральные трассы очищались своевременно и полном соответствии с нормативами. Об этом сообщил журналистам руководитель Управления государственного автодорожного надзора по РБ Ространснадзора Сергей Мережко.

- Перекрытий в период с первого по восьмого января не было, - сообщил Мережко журналистам. - Было определенное напряжение, но не справившихся дорожных организаций не было.

Всего для очистки федеральных трасс используются 210 единиц техники. На зимний период заготовлено более 82 тысяч тонн песка и 24 тысяч тонн соли.

Противогололедные материалы и техника хранятся на 12-ти специальных базах. Ситуацию на дорогах отслеживают 30 автоматических метеорологических станций. Помимо этого представители надзорного ведомства выезжают на федеральные дороги.

При этом Мережко признал, что без аварий на трассах не обошлось. Он сообщил что с начала сентября на федеральных трассах их произошло более 150 и добавил, что в период новогодних праздников увеличилось число погибших на трассах. Если в прошлом году в этот период их было трое, то в этом – десять.