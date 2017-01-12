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12 января, четверг
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СЕГО ДНЯ
В Уфе приостановят троллейбусный маршрут №22// 12.01.2017
Причина – монтаж праздничной иллюминации.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня, 12 января, с 09:00 до 17:00 будет закрыт маршрут троллейбуса №22, сообщили в пресс-службе МУЭТ города Уфы.
Закрытые троллейбусного маршрута связано с проведением монтажа праздничной иллюминации по улице Ленина на участке от бульвара Ибрагимова до улицы Революционной в связи с проведением Недели Звезд Хоккея.
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