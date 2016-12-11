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Уфимка выиграла в мгновенной лотерее 100 литров бензина, но ей отказались выдать приз// 11.12.2016
Девушка заправилась на заправке на крупную сумму, и получила за это скретч карту
Уфимка Лиза Валиахметова заправилась дизельным топливом на крупную сумму денег на заправке в Староболтачево, за покупку ей выдали скретч карту, стерев защитный слой она обнаружила выигрыш – 100 литров бензина. Но радость длилась недолго.
- Для получения нужно было заполнить бланк. Но почему-то бланки к ним не поступили. Я подумала, что в другом месте заправлюсь и попросила у неё скретч карту, но она мне сказала, что у них остаётся, тем самым ничего не дала, - рассказала Лиза Валиахметова.
На сайте компании действительно есть информация о акции, в которой можно выиграть 100 литров бензина. Но в правилах, не сказано что скретч карта должна остаться у кассира, возможно недобросовестные работники заправки, просто обманули девушку.
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