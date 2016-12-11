В Башкирии построят трассу за 870 млн рублей

Константин КЛИМОВ

«Башкиравтодор» определился со стоимостью автодороги в Караидельском районе

Госпредприятие «Башкиравтодор» начало подготовку к строительству дороги и моста через реку Уфимка в Караидельском районе Башкирии. На сегодняшний день строительство находится на этапе определения подрядчика, об этом говорит опубликованный на портале госзакупок лот. Согласно аукционной документации автодорога Бирск – Тастуба – Сатка обойдётся более чем в 870 миллионов рублей. За эти деньги планируется построить автодорогу протяжённостью 10 километров и мост через реку Уфимка.

Изучив документацию, мы нашли несколько спорных моментов. Проект был разработан и утверждён ещё в 2013 году и может не отвечать современным потребностям, проще говоря, скорее всего дорога устарела ещё до начала строительства. Для того чтобы сделать её современной понадобятся дополнительные средства. Более того беглый взгляд на документы даёт основания полагать, что запланированных 870 млн, может не хватит, ведь расчёт происходил по ценам первого квартала 2014 года.