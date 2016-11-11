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СЕГО ДНЯ

В Башкирии на сегодня около 2,5 тысяч ВИЧ-инфицированных

Наталья КУЗНЕЦОВА // 11.11.2016
С начала года от опасного заболевания умерло более 800 человек.

С начала  года в республике выявлено 2469 ВИЧ-инфицированных, около 64 процента из них – мужчины, остальные – женщины. Об этом сообщает Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Беременных в ВИЧ-инфицированных выявлено 474, завершили беременность родами  351. Родилось детей от ВИЧ–инфицированных матерей – 353. Умерло лиц с ВИЧ – инфекцией – 829.

- Показатель заболеваемости по Башкирии составляет 60,63 на 100 тысяч  населения, - говорится в сообщении организации.  - По сравнению с аналогичным периодом 2015 года регистрируется снижение заболеваемости на 5,38 процента. По Уфе показатель – 66,23 процента, снижение на 4,57 процента

 

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