Выборам измерят температуру

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// 11.11.2016
В Казани откроется II съезд Российского общества политологов.

Cегодня  в Казани откроется II Съезд Общероссийской общественной организации «Российское общество политологов» (РОП). Тема форума - «Российская политика: повестка дня в меняющемся мире».

Политолог Вадим Гайдук рассказал Медиакорсети о своих ожиданиях от форума:

-  Предполагается, что он станет дискуссионной площадкой, на которой будут обсуждаться политические задачи, стоящие перед российским государством и обществом в новых условиях.

С одной стороны, есть внутренние изменения - формирование нового созыва нижней палаты российского парламента, постоянное увеличение количества зарегистрированных политических партий, а также действие принципиально нового порядка избрания депутатов Госдумы и глав субъектов. С другой стороны, нельзя игнорировать и значимость для развития России взаимоотношений с традиционными международными партнерами, в политических системах которых также в ближайшее время произойдут изменения. В первую очередь, они коснутся США, где прошли выборы нового президента. Во Франции скоро пройдут парламентские и президентские выборы, а в ФРГ - выборы в Бундестаг.

Напомним, Российское общество политологов (РОП) создано в 2013 году, имеет свои региональные отделения более чем в 60 регионах. Почетным президентом организации был академик, доктор экономических наук, политик Евгений Примаков. Ныне Президент РОП – директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В Башкирии есть региональное отделение РОП, его со дня основания возглавляет доктор политических наук, профессор БашГУ Вадим Гайдук; молодежным «крылом» отделения руководит выпускник БашГУ (ныне - магистрант Финансового университета при правительстве России) Андрей Лукъянцев. Они и представят нашу республику на данном научном форуме.

Ожидается, что в работе съезда примут участие министр образования РФ Ольга Васильева, проректор МГУ им. Ломоносова и один из авторов российской Конституции Сергей Шахрай, сенатор от Татарстана Олег Морозов, а также ряд других политиков, чиновников и ученых, включая зарубежных гостей.

Вадим Гайдук рассказал также о темах форума:

- Среди тем для обсуждения — адекватный ответ на ведение информационных войн против России, повышение требований к работе госслужащих, занимающих руководящие посты, и оценка политической активности граждан в преддверии старта избирательной кампании президента России.

- Не стоит ждать, что дискуссии и научные обсуждения сразу что-то изменят в этом мире, - считает Вадим Гайдук. - Мы понимаем, что не ученые принимает решения, они лишь советуют власти. И сегодня мы говорим о том, что политические решения должны приниматься на основе научного анализа. Задача политологии - чтобы власть ее услышала и выбирала из различных предложений нужные и важные. Ведь по традиции, и дореволюционной, и советской власти, советниками глав государств были самые продвинутые в разных областях люди. И сейчас эта традиция продолжается. Другое дело, всегда ли эти советы даются в правильном направлении.  Вот поэтому нам и нужны и важно проводить такие научно-экспертные и аналитические площадки, где представители различных точек зрений и научных школ могут дискутировать, обмениваться, проводить «мозговые» штурмы,  вырабатывать консенсусные решения.

Я являюсь специалистом по межнациональным и межэтническим отношениям и мне очень приятно то, что впервые в рамках политологического съезда будет сформирована отдельная секция, которая рассмотрит вопросы становления этнополитической науки и ее дальнейшего развития. Предполагается дискуссия о будущем российско-гражданской нации, о роли этнокультурного и религиозного компонента, что особенно актуально в рамках заседания Государственного Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, который прошел 31 октября в Астрахани.

Съезд завершит свою работу 13 ноября.

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