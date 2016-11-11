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В Уфе Михаил Бабич представил нового главного федерального инспектора по Башкирии// 11.11.2016
Эту должность, как мы уже сообщали ранее, занял экс-министр МВД республики Михаил Закомалдин.
Фото: Азат Гиззатуллин и пресс-служба ГФИ по РБ
Сегодня в Доме республики полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич официально представил нового Главного федерального инспектора по Башкирии. Им стал Михаил Закомалдин в, который ранее занимал должность министра МВД по РБ.
Михаил Бабич рассказал, почему было принято решение о назначении Закомалдина.
Главным критерием выбора кандидатуры Михаила Закомалдина была его безупречная служба в органах внутренних дел на различных должностях.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов выразил уверенность в том, что существующее тесное взаимодействие между региональными органами власти и главным федеральным инспектором будет продолжено.
- Я хотел бы поблагодарить Михаила Викторовича (Бабича), что при назначении главного федерального инспектора было учтено, в том числе и мнение республики.
Замначальника Департамента государственной службы и кадров МВД России Виталий Краснов передал Михаилу Закомалдину от министра внутренних дел страны Владимира Колокольцева поздравление с новым назначением и слова благодарности за безупречную службу в органах внутренних дел, а также вручил Почетную грамоту МВД России.
- Я хочу поблагодарить полпреда президента России в ПФО за доверие. Совместными усилиями всех ветвей власти в Башкирии мы продолжим работу по выполнению задач, которые ставит перед нами президент страны, - сказал новый главный федеральный инспектор по Башкирии.
Наша справка
Михаил Закомалдин родился 5 сентября 1965 года в Курганской области.
Службу в органах внутренних дел начал в 1982 году слушателем Омской высшей школы милиции МВД СССР.
Закончив, учёбу был назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Советского района г. Кургана.
Вся его дальнейшая трудовая деятельность была связана с криминальной милицией.
За время службы неоднократно поощрялся руководством, является почётным сотрудником МВД Российской Федерации.
30 августа 2007 года был назначен на должность первого заместителя министра, начальника криминальной милиции МВД Карелии.
с 12 мая 2009 года по 26 июля 2011 года — министр внутренних дел по Республике Карелия.
с 26 июля 2011 года по 31 октября 2016 года — министр внутренних дел по Республике Башкортостан.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Женат, трое детей.
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