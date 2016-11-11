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В Уфе Михаил Бабич представил нового главного федерального инспектора по Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 11.11.2016
Эту должность, как мы уже сообщали ранее, занял экс-министр МВД республики Михаил Закомалдин.

Фото: Азат Гиззатуллин и пресс-служба ГФИ по РБ

Сегодня в Доме республики полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич официально представил нового Главного федерального инспектора по Башкирии. Им стал Михаил Закомалдин в, который ранее занимал должность министра МВД по РБ.

Михаил Бабич рассказал, почему было принято решение о назначении Закомалдина.

 Это я попросил министра внутренних дел страны Владимира Колокольцева о переводе Михаила Ивановича (Закомолдина) в администрацию президента Российской Федерации. У МВД не было никаких планов по ротации, переводу или увольнению, как это пытались представить некоторые СМИ. Наоборот, он в системе внутренних дел на самом хорошем счету, всегда был одним из лучших начальников региональных Главков. Буквально три недели назад министр вручил ему медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, что тоже является оценкой его труда. Соответственно я попросил, министр поддержал, и вот Михаил Иванович перешел на новое место службы, исходя из той целесообразности, которая была определена с учетом интересов страны и региона. А нелепые комментарии и публикации  в СМИ пусть останутся на совести тех, кто это написал.

Главным критерием выбора кандидатуры Михаила Закомалдина была его безупречная служба в органах внутренних дел на различных должностях.

- При оценке кандидатов мы понимаем, что люди именно такого калибра должны представлять администрацию президента. Он блестяще представляет ситуацию в республике во всех сферах, не только в правоохранительной, но и в социально-экономической, внутриполитической, межконфессиональной. И в этом плане Михаилу Ивановичу не потребуется никакого дополнительного времени для вхождения в должность. Пожелаем ему успехов на этой новой работе, - добавил полпред президента России.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов выразил уверенность в том, что существующее тесное взаимодействие между региональными органами власти и главным федеральным инспектором будет продолжено.

- Я хотел бы поблагодарить Михаила Викторовича (Бабича), что при назначении главного федерального инспектора было учтено, в том числе и мнение республики.

 Замначальника Департамента государственной службы и кадров МВД России Виталий Краснов передал Михаилу Закомалдину от министра внутренних дел страны Владимира Колокольцева поздравление с новым назначением и слова благодарности за безупречную службу в органах внутренних дел, а также вручил Почетную грамоту МВД России.

- Я хочу поблагодарить полпреда президента России в ПФО за доверие.  Совместными усилиями всех ветвей власти в Башкирии мы продолжим работу по выполнению задач, которые ставит перед нами президент страны, - сказал новый главный федеральный инспектор по Башкирии. 

Наша справка

Михаил Закомалдин родился 5 сентября 1965 года в Курганской области.

Службу в органах внутренних дел начал в 1982  году слушателем Омской высшей школы милиции МВД СССР.

Закончив, учёбу был назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Советского района г. Кургана.

Вся его дальнейшая трудовая деятельность была связана с криминальной милицией.

За время службы неоднократно поощрялся руководством, является почётным сотрудником МВД Российской Федерации.

30 августа 2007 года был назначен на должность первого заместителя министра, начальника криминальной милиции МВД Карелии.

с 12 мая 2009 года по 26 июля 2011 года — министр внутренних дел по Республике Карелия.

с 26 июля 2011 года  по 31 октября 2016 года — министр внутренних дел по Республике Башкортостан.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат, трое детей. 

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