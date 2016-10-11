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СЕГО ДНЯ

Тина Канделаки покинет «Матч ТВ» - «Новые Известия»

Разиф АБДУЛЛИН // 11.10.2016
На спортивном телеканале может поменяться руководство.

Фото: matchtv.ru

Генеральный продюсер и  и заместитель генерального директора редакции спортивного холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки может сменить место работы в ближайшее время, сообщают сегодня «Новые Известия» со ссылкой на свой источник в холдинге.

Тина Канделаки и ее заместитель Наталья Билан «выполнили возложенные на них функции», сообщил изданию источник. 

Напомним, Канделаки год назад была в числе организаторов телеканала «Матч ТВ», который начал свои трансляции 1 ноября 2015 года. Первый российский федеральный спортивный телеканал был создан по инициативе председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, ранее соответствующий  указ подписал президент России Владимир Путин.

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