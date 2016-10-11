Группа «Люмен» презентовала новый клип «Истина»

Разиф АБДУЛЛИН

Это песня из альбома «Хроника бешеных дней».

Фото: Youtube.com

Сегодня группа «Люмен» презентовала новый видеоклип «Истина». Он размещен на видеохостинге Youtube.

- Песня войдет в альбом, который получил название «Хроника бешеных дней», - уточняется на официальном сайте группы.

Артисты предлагают своим поклонникам принять участие в выпуске нового студийного альбома. Его они хотят выпустить в конце года. Для этого желающие могут внести свой посильный вклад на специальном сайте.

- Работа не заканчивается в тот момент, когда мы имеем записанные, сведенные и отмастеренные песни в папке на компьютере, - пояснили в группе. - Продолжается работа над визуальными составляющими, продумываются форматы изданий, обсуждаются сценарии клипов, начинается работа по концертному туру и многое другое.

И если раньше прибыль, полученная от продажи альбомов, чаще всего покрывала расходы на его создание, то сегодня продвижение альбома и донесение новых песен до слушателя зависит в основном от самой группы, поясняют артисты.

- Поэтому, если вы с нами, если вам близки наши идеи, если вам интересно работать над альбомом вместе и помогать доносить наши песни до новых людей, присоединяйтесь к нашему проекту, - сообщили музыканты. - Вы можете внести свой вклад, сделав взнос на любую сумму, купить цифровую версию альбома на флэшке или компакт-диске или приобрести лоты, среди которых будут эксклюзивные, коллекционные и раритетные вещи. Давайте выпустим альбом вместе!