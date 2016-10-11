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«Советский спорт» разъяснил, кто обанкротился на самом деле// 11.10.2016
Ранее появилась информация о банкротстве издательства «Советский спорт».
Фото: sovsport.ru
В редакции газеты «Советский спорт» с юмором восприняли новость о якобы своем банкротстве. На самом деле обанкротилось книжное издательство с таким же названием как у газеты.
- Редакция газеты «Советский спорт» сообщает, что неприятность банкротства случилась с книжным издательством ОАО «Издательство «Советский спорт», которое не имело и не имеет отношения к нашей легендарной газете! – разъяснили в издании. - Понимаете, Бубликов умер... А потом он не умер. Эта неприятность случилась с его однофамильцем в больнице, а позвонили нам!
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